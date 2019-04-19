المؤتمرنت -

ابوراس يستقبل البرلمانيين الجدد الذين انضموا لكتلة المؤتمر

استقبل رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس ومعه الامين العام المساعد رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي وعضو اللجنة العامة رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الاستاذ عزام صلاح وعضو اللجنة العامة الاستاذ خالد الشريف وعضو اللجنة العامة عضو كتلة المؤتمر البرلمانية الشيخ زيد ابوعلي وعضو كتلة المؤتمؤ البرلمانية الشيخ صادق ابويابس اعضاء مجلس النواب الجدد الذين اعلنوا انضمامهم الى كتلة المؤتمر الشعبي العام.



وفي بداية الاجتماع هنأ رئيس المؤتمر الاعضاء الجدد بفوزهم في الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة بمجلس النواب مشيرا الى المستجدات على الساحة الوطنية وأخرها محاولات قوى العدوان شق صف المؤسسة التشريعية من خلال عقد اجتماع لعدد من اعضاء المجلس بصورة غير شرعية.



وحث ابوراس الاعضاء على ان يعملوا على حل مشاكل الناس ومتابعة همومهم وقضاياهم خصوصا في ظل الظروف الصعبة حيث يدخل العدوان على شعبنا عامه الخامس وهو ما يلقي بمزيد من المسؤولية على عاتق اعضاء البرلمان في مساعدة ومساندة ابناء دوائرهم ومديرياتهم خصوصا تلك التي تشهد نزوحا مستمرا بفعل الة العدوان الاجرامية من قصف واستهداف للمدنين والمنازل والمساكن.



كما استعرض ابوراس الاوضاع التنظيمية التي يمر بها المؤتمر الشعبي العام وما يتعرض له من مؤامرات ومحاولات استهداف مستمرة ليس منذ العام 2011م بل انها تمتد الى العام 2006 ،مؤكدا ان قيادة المؤتمر حريصة على وحدة المؤتمر التنظيمية وتسعى لإعادة تفعيل وتنشيط العمل التنظيمي واستعادة المؤتمر لدوره القيادي والريادي.



وأوضح رئيس المؤتمر ان المؤتمر سيظل حزبا مدنيا لا يملك اجنحة أو مليشيات عسكرية وهو تنظيم سلام وامن واستقرار وخدمات وتنمية يمد يده للسلام العادل والشامل الذي يحفظ لليمنيين حقوقهم ويحافظ على وحدتهم وسيادتهم واستقلالهم.