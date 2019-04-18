المؤتمرنت -

الحديدة.. استمرار خروقات العدوان ومرتزقته

استمرت قوى العدوان السعودي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الغارات الجوية على محافظات أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفاد مصدر أمني أن مرتزقة العدوان قصفوا بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة مطار الحديدة وجولة يمن موبايل وسيتي ماكس وشمال سوق الحلقة محيط مستشفى الكويت وكلية الهندسة وحارة الضبياني وفندق الاتحاد وأماكن متفرقة بمنطقة 7 يوليو ودوار الجمال وما جاوره في مديرية الحوك.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان الحربي والتجسسي حلق في سماء مدينة الحديدة، وقصفت قوى العدوان بالمدفعية والعيارات الثقيلة والمتوسطة منازل وممتلكات المواطنين في قريتي الزعفران ومحل الشيخ بمنطقة كيلو16 في مديرية الدريهمي.



وأوضح المصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 20 قذيفة مدفعية وبالرشاشات المختلفة مناطق متفرقة من مديرية التحيتا، وأطلقت خمس قذائف مدفعية باتجاه شرق حيس.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية مستبا بمحافظة حجة، واستهدف مدرسة بعزلة الأملوك وشن غارتين على قرية السور بمديرية الشعر في محافظة إب.



وفي محافظة صعدة استهدف قصف مدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.