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أخبار
المؤتمر نت - قُتل وجُرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في غارات لسلاح الجو المسير وعمليات هجومية وكسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقعهم

مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة
الخميس, 18-أبريل-2019
المؤتمرنت -
مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة
قُتل وجُرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في غارات لسلاح الجو المسير وعمليات هجومية وكسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقعهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن عملية مشتركة لسلاح الجو المسير ووحدة المدفعية بالجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في المشرق بجيزان محققة إصابات مباشرة.

وكسر الجيش واللجان الشعبية زحفين لمرتزقة الجيش السعودي بمشاركة الطيران الحربي قبالة جبل الإم بي سي وشرق جبل الدخان ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع للمرتزقة شرق الخوبة أسفرت عن مقتل عدد كبير بينهم ثلاثة جنود سودانيين.

وفي جيزان أيضاً تم إفشال محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس، وإطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في بوابة الموسم.

وأوضح المصدر أن عملية هجومية استهدفت مواقع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس في نجران وخلفت خسائر في صفوفهم، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة في كمين لـوحدة الهندسة قبالة السديس.

وتم إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على تجمعات للجنود السعوديين في رقابة وموقع نهوقة وإصابات مباشرة.

وأفاد المصدر أنه تم كسر زحف للمرتزقة في الصوح استمر خمس ساعات ومصرع وإصابة عدد منهم، لافتاً إلى إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في مربع الحماد واستهداف تجمعاتهم بالمدفعية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى.

وفي عسير تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا و قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب وغربي مجازة، وتم تدمير مدرعة عسكرية قبالة المنفذ ومصرع من كانوا عليها.

وأكد المصدر تكبيد المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال ثلاث عمليات هجومية للجيش واللجان على مواقعهم في تواثنه ومرتفعات المهور بالظهرة و قرب مجمع المتون بمحافظة الجوف.

وقال المصدر إن الجيش واللجان كسروا زحفين للمرتزقة في الظهرة بمديرية خب والشعف استمرا عدة ساعات ما أدى إلى تدمير آليتين وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وبين المصدر أن عملية هجومية استهدفت مواقع للمرتزقة في جبهة مريس بمحافظة الضالع ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم إطلاق ثلاثة صواريخ نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في الجبهة نفسها.

وفي محافظة لحج دكت المدفعية تجمعات للمرتزقة في جبهة كرش وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، في حين لقي ثلاثة من المرتزقة مصارعهم في تفجير استهدفهم في الحيدين بكـرش.

ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة 12 مرتزقا في تفجير آليتهم في جبهة حيران بمحافظة حجة، وإطلاق صاروخ لزال1 وقذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة في حيران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما قصفت المدفعية تجمعات أخرى شرق جبل النار.








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