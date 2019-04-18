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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محمد إبراهيم الشعيبي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ محمد إبراهيم الشعيبي، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، الذي اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في سلك التعليم وتربية الأجيال وتعليمهم وترسيخ قيم الفضيلة والخير والتسامح في نفوسهم وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه وباسم قيادات وهيئات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة وعميق مواساته لنجل الفقيد إبراهيم محمد إبراهيم، وإخوانه، وآل الشعيبي، مشيداً بدور المرحوم ومناقبه الشخصية التي تحلى بها أثناء حياته.



سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..



إنا لله وإنا إليه راجعون..

