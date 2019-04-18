السبت, 20-أبريل-2019 الساعة: 08:56 ص - آخر تحديث: 12:10 ص (10: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
في‮ ‬ذكرى‮ ‬جريمة‮ ‬دار‮ ‬الرئاسة‮ ‬الإرهابية
بقلم:صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
حرفية الاعداد لدورة الدائمة
يحيى نوري
دعوة‮ ‬لرجال‮ ‬اليمن‮ ‬
زعفران‮ ‬المهنا
أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
‬عبدالملك‮ ‬المروني
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - حققت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة العود بمحافظة إب تقدماً جديداً، بهجمات نوعية استمرت 72 ساعة وطرد المرتزقة من 30 موقعاً وعدد من والتباب

تقدم جديد وتأمين مواقع وتباب بجبهة العود بإب
الخميس, 18-أبريل-2019
المؤتمرنت -
تقدم جديد وتأمين مواقع وتباب بجبهة العود بإب
حققت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة العود بمحافظة إب تقدماً جديداً، بهجمات نوعية استمرت 72 ساعة وطرد المرتزقة من 30 موقعاً وعدد من والتباب.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية هاجموا مرتزقة العدو في العود من ثلاثة مسارات، الأول باتجاه سوق الخميس والثاني باتجاه الخط العام الواصل إلى عسق والمسار الثالث باتجاه الميمنة وصولاً إلى نجد سنف.

وأشار إلى أن العملية الهجومية التي استمرت ثلاثة أيام أسفرت عن تطهير وتامين أكثر من 30 موقعاً, من بينها جبهة العود التى أصبحت مؤمنة بالكامل، مبيناً أن العشرات من المرتزقة سقطوا بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، واغتنام عتاد عسكري كبير من مختلف الأسلحة.

وقال العميد سريع، إن عمليات التطهير مستمرة لما تبقى من جيوب المرتزقة وملاحقة عناصرهم الفارين.

وأشاد بالموقف الوطني المشرف لمشايخ وأبناء العود الذين أبوا إلا أن يكونوا في صف الوطن ووقفوا إلى جانب إخوانهم في الجيش واللجان الشعبية وهو موقف يسجل لأبناء العود الأحرار.

ودعا المتحدث الرسمي المرتزقة الفارين إلى تسليم أنفسهم للجيش واللجان، مؤكداً أنه سيكون لهم الأمان الكامل باعتبارهم مغرر بهم وقعوا ضحايا تغرير العدوان .

وأضاف "أما من سيصرون على موقفهم في صف العدوان فعليهم انتظار قدرهم المحتوم ونتائج عنادهم وإصرارهم".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: عودة المظاهرات في الجزائر
فنون ومنوعات: متجر يجرب توصيل الطلبات بإنسان آلي
عربي ودولي: منظمة: 213 قتيلاً و1009 مصاباً في طرابلس
رياضة: ميسي لاعب الأسبوع في دوري الأبطال
محافظات: إغلاق منشآت مخالفة بأمانة العاصمة
ثقافة: وفاة مخرج أحد أشهر أفلام السينما في مصر
رياضة: مدرب يوفنتوس يعلق على "رحيل رونالدو"
أخبار: إسقاط طائرة إستطلاع معادية في صعدة
أخبار: عبدالرزاق يشيد بدور أبوراس في تحمل مسؤولية المؤتمر
أخبار: قتلى وجرحى بصاروخ باليستي على تجمع في الضالع
أخبار: خسائر كبير بصفوف وعتاد العدو ومرتزقته
أخبار: دائرة شباب المؤتمر تنعي الأستاذ محمد إبراهيم
أخبار: الجبهة الوطنية تقر تكليف نشوان النصيري بأعمال الأمين العام
أخبار: قصف جوي يمني على العمق السعودي
أخبار: رئيس المؤتمر يستقبل البرلمانيين الجدد
عربي ودولي: فوز الرئيس الإندونيسي بانتخابات الرئاسة
أخبار: 57 % من الوفيات في اليمن سببها السرطان
أخبار: إب.. العدوان يستهدف بغارتين قرية السور
أخبار: امطار غزيرة تشهدها صنعاء وتحذيرات فلكية
أخبار: منظمة: 195 ألف حالة اشتباه بالكوليرا باليمن
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محمد الشعيبي
فنون ومنوعات: إساءة معاملة الطفل تصيبه بمرض نفسي
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى في 2019
أخبار: مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة
أخبار: الحديدة.. استمرار خروقات العدوان ومرتزقته
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019