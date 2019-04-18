المؤتمرنت -

تقدم جديد وتأمين مواقع وتباب بجبهة العود بإب

حققت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة العود بمحافظة إب تقدماً جديداً، بهجمات نوعية استمرت 72 ساعة وطرد المرتزقة من 30 موقعاً وعدد من والتباب.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية هاجموا مرتزقة العدو في العود من ثلاثة مسارات، الأول باتجاه سوق الخميس والثاني باتجاه الخط العام الواصل إلى عسق والمسار الثالث باتجاه الميمنة وصولاً إلى نجد سنف.



وأشار إلى أن العملية الهجومية التي استمرت ثلاثة أيام أسفرت عن تطهير وتامين أكثر من 30 موقعاً, من بينها جبهة العود التى أصبحت مؤمنة بالكامل، مبيناً أن العشرات من المرتزقة سقطوا بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، واغتنام عتاد عسكري كبير من مختلف الأسلحة.



وقال العميد سريع، إن عمليات التطهير مستمرة لما تبقى من جيوب المرتزقة وملاحقة عناصرهم الفارين.



وأشاد بالموقف الوطني المشرف لمشايخ وأبناء العود الذين أبوا إلا أن يكونوا في صف الوطن ووقفوا إلى جانب إخوانهم في الجيش واللجان الشعبية وهو موقف يسجل لأبناء العود الأحرار.



ودعا المتحدث الرسمي المرتزقة الفارين إلى تسليم أنفسهم للجيش واللجان، مؤكداً أنه سيكون لهم الأمان الكامل باعتبارهم مغرر بهم وقعوا ضحايا تغرير العدوان .



وأضاف "أما من سيصرون على موقفهم في صف العدوان فعليهم انتظار قدرهم المحتوم ونتائج عنادهم وإصرارهم".