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أخبار
المؤتمر نت - امطار غزيرة تشهدها صنعاء وتحذيرات فلكية

امطار غزيرة تشهدها صنعاء وتحذيرات فلكية
الخميس, 18-أبريل-2019
المؤتمرنت -
امطار غزيرة تشهدها صنعاء وتحذيرات فلكية
شهدت العاصمة صنعاء قبل قليل هطول امطار غزيرة مصحوبة برياح وبعواصف رعدية.

وأدت الأمطار إلى تدفق السيول في الشوارع واستبشر الناس خيرأ حيث أضفت أجواء جميلة للعاصمة ومحيطها.

وتركزت كثافة الأمطار في الجهة الغربية والجنوبية لامانة العاصمة، ومعظم مديريات محافظة صنعاء.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مع عواصف رعدية على عدد من محافظات الجمهورية. وأشار في نشرته الجوية امس الاول الى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء على أجزاء واسعة من البلاد خاصة في المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية القريبة منها. وتوقع هطول امطار متفاوتة الشدة قد ترافقها عواصف رعدية على تلك المناطق خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وفي السياق نفسه كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي امس الاربعاء عن حالة جوية غزيرة الامطار ستشهدها معظم المناطق اليمنية خلال الايام القادمة.

وقال في حسابة على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، ان الحالة الماطرة تبدأ من الخميس 18 أبريل 2019 ، وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم على الأقل ويكون ذروة هطول الأمطار الجمعة والسبت ومتوقع الهطول على معظم محافظات الجمهورية خلال الأيام القادمة.

واضاف: "ان الحالة الجوية الماطرة ستتركز على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من صعدة الى تعز الى ابين وشبوة الى مارب والجوف حيث متوقع هطول الامطار المتوسطة والغزيرة المتفرقة التي تكاد تغطي جميع المناطق خلال الايام القادمة، مع توقعات بعض خلايا الامطار مابين الخفيفة والمتوسطة على مناطق من حضرموت والمهرة والمناطق الساحلية الجنوبية والغربية مع الاشارة الى نشاط بعض الرياح الذي تثير الغبار والاتربة خصوصا باب المندب والسواحل الغربية وتعمل على اضطراب الموج خلال الايام القادمة وكذلك نشاط الرياح والغبار يستمر على المناطق الصحراوية".

ونوه الشوافي الى ان الأمطار الرعدية الغزيرة ستتسبب بتدفق السيول، داعيا المواطنين الى الاحتماء من الأمطار الرعدية والابتعاد عن بطون الاودية ومجاري السيول، وحذر السائقين من إنخفاض الرؤية الأفقية والانزلاقات للتربة والصخور في الطرقات الجبلية الناتجة عن الأمطار او تدني الرؤية بسبب الغبار .

واشار الى ان مخاطر هطول الامطار الرعدية الغزيرة المتفرقة ستكون على جميع النطاقات والمناطق المذكورة دون استثناء ، منوها بتركيز تأثيراتها على المدن الرئيسية كصنعاء،وذمار وإب كونها مدن شبه مستوية .
ويعد الفلكي ، عدنان الشوافي ، خبير دولي في مجال الفيزياء الفلكية.








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