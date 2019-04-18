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إب.. طيران العدوان يستهدف بغارتين قرية السور

شن طيران العدوان السعودي غارتين على قرية السور بمديرية الشعر محافظة إب.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن غارتي طيران العدوان السعودي الغاشم أسفرتا عن تضرر عدد من المنازل والممتلكات العامة بالقرية.