المؤتمرنت -

الصحة العالمية: 57% من الوفيات في اليمن سببها السرطان

قالت منظمة الصحة العالمية، إن 57 % من أسباب الوفيات في اليمن، ناتجة عن الأمراض غير المعدية، وأبرزها السرطان.



واضافت المنظمة في بيان مقتضب لها، على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي، "أن الأمراض غير المعدية مثل السرطان هي أهم أسباب الوفيات في اليمن حالياً ، حيث تمثل 57 % من إجمالي الوفيات".



وأشارت إلى "أن الصراع في اليمن، الممتد لنحو أربع سنوات، ساهمت في تفاقم وضع مرضى السرطان في اليمن".

وبينت انها قامت وبدعم كويتي، بتوفير الإمدادات المنقذة للحياة لمرضى السرطان في اليمن.



يشار الى ان المنظمة، وصفت في وقت سابق مرض السرطان، بمثابة عقوبة إعدام في اليمن، مشيرة إلى أن حوالي 35 ألفا يعانون المرض في اليمن، بينهم أكثر من ألف طفل.



