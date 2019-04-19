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المؤتمر نت - أقرت الأمانة العامة للجبهة الوطنية الديمقراطية بالإجماع واستنادا إلى النظام الداخلي قيام نشوان ناصر بن ناصر النصيري بأعمال الأمين العام للجبهة

الجبهة الوطنية تقر تكليف نشوان النصيري بأعمال الأمين العام
الجمعة, 19-أبريل-2019
المؤتمرنت -
الجبهة الوطنية تقر تكليف نشوان النصيري بأعمال الأمين العام
أقرت الأمانة العامة للجبهة الوطنية الديمقراطية بالإجماع واستنادا إلى النظام الداخلي قيام نشوان ناصر بن ناصر النصيري بأعمال الأمين العام للجبهة، كما أقرت تشكيل لجنة تحضيرية برئاسته لعقد المؤتمر العام للجبهة خلال الفترة القادمة.

وجددت الأمانة العامة للجبهة الوطنية الديمقراطية في بيان صادر عنها موقف الجبهة الوطنية الديمقراطية الثابت في مواجهة العدوان والوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره.

وحيا البيان صمود الشعب اليمني ورفضه للوصاية .. مؤكدا تأييده لجلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار بما يضمن تحقيق السلام المشرف والعادل للشعب اليمني.

وحثت الأمانة العامة للجبهة، الأحزاب والقوى والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان على مواصلة النضال وبذل المزيد من الجهود للحفاظ على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية والعمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني بتوفير الخدمات الأساسية .

وعبرت عن أسفها للدور السلبي للأمم المتحدة وعدم استطاعتها رفع الحصار البري والبحري والجوي عن اليمن والذي فاقم من معاناة اليمنيين اقتصاديا وصحيا وأصبح آلاف اليمنيون يموتون جراء الحصار دون أن تحرك ساكنا، والذي كان سببا في وفاة الفقيد ناصر النصيري.

وأدانت الأمانة العامة للجبهة، احتلال دول العدوان للأراضي اليمنية بالمناطق الشرقية ومحافظة سقطرى.. داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ إجراءات رادعة لإيقاف العدوان ورفع الحصار وتنفيذ اتفاق السويد وعدم التخاذل والانحياز لتحالف العدوان.

كما دعا البيان المنظمات الدولية للخروج عن صمتها بإدانة العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من أربع سنوات وكذا الجرائم التي تٌرتكب بحق الأطفال والنساء والمدنيين والعمل على تحقيق السلام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني.








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