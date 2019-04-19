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دائرة شباب المؤتمر تنعي الأستاذ محمد إبراهيم

تنعي قيادة وكوادر دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وفاة القيادي المؤتمري محمد إبراهيم علي الشعيبي عضو اللجنة الدائمة المحلية رئيس دائرة الشباب والطلاب بفرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة ٢١٢ بمديرية وصاب محافظة ذمار والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض أثناء تلقيه العلاج بأحد مستشفيات الهند وبعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والتنظيمي حيث كان الفقيد من طلائع الكوادر الشبابية التي أسهمت في تطوير العمل التنظيمي وتركت بصمات واضحة في مجال الخدمة المجتمعية في مشوار حياته التي كرّسها لخدمة وطنه عامة وأبناء مديريته على وجه الخصوص.



إن دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة إذ تنعي الفقيد الراحل لتؤكد أن برحيله قد خسر المؤتمر الشعبي العام واحداً من أبرز كوادره الشبابيه التي كان لها الإسهام الفاعل على المسار الوطني والتنظيمي وكان من الشخصيات التي عملت على تجسيد الأهداف السامية والمُثُل العليا للمؤتمر الشعبي العام والتي حرص على تحقيقها من خلال الأعمال المسندة إليه حُباً في الوطن ورغبةً في خدمته ونمائه وبهذا المصاب الجلل نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وأن يجعل مثواه الجنة

وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون



صادر عن دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام - صنعاء ٢٠١٩/٤/١٨م