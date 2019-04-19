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المؤتمر نت - تجرع جيش العدو السعودي ومرتزقته هزائم مريرة وتكبد خسائر في الأرواح والعتاد خلال عمليات عسكرية نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن

خسائر كبير بصفوف وعتاد العدو ومرتزقته
الجمعة, 19-أبريل-2019
المؤتمرنت -
خسائر كبير بصفوف وعتاد العدو ومرتزقته
تجرع جيش العدو السعودي ومرتزقته هزائم مريرة وتكبد خسائر في الأرواح والعتاد خلال عمليات عسكرية نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر عسكري إن سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية نفذا عملية مشتركة استهدفت مواقع مستحدثة للجنود السعوديين في جبل قيس بجيزان.

وأشار المصدر إلى كسر زحف واسع للمرتزقة قبالة جبل قيس ما أدى إلى قتلى وجرحى في صفوفهم ودحرهم من أحد المواقع التي تقدموا إليها قبالة الجبل رغم مشاركة الطيران ومساندته لهم.

وذكر المصدر أن مرتزقة الجيش السعودي تكبدوا قتلى وجرحى خلال كسر زحفين واسعين استمرا لساعات في مربع شجع والشبكة بنجران بمشاركة الطيران الحربي والاباتشي دون تحقيق أي تقدم.

واستعاد الجيش واللجان الشعبية إحدى التباب إثر عملية هجومية على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس وأسفرت أيضاً عن مصرع واصابة عدد منهم.

وفي عسير استهدفت وحدة المدفعية تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب وغربي مجازة.

وأكد المصدر تأمين جبهة العود بمحافظة الضالع بالكامل بعد عملية عسكرية نوعية لأبطال الجيش واللجان الشعبية أدت كذلك إلى تطهير أكثر من 30 موقعاً وسقوط العشرات من المرتزقة بين قتيل ومصاب وأسير.

ولفت المصدر إلى انكسار زحف واسع لمرتزقة العدوان في جبهة مريس وقصف مدفعي مكثف على تجمعاتهم ومواقعهم ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأضاف المصدر أن عملية نوعية في جبهة ذي ناعم بمحافظة البيضاء انتهت بالسيطرة الكاملة على جبل حلموص الاستراتيجي وتطهير أكثر من 20 موقعاً وسقوط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة واغتنام أسلحة وذخائر .

كما أكد المصدر تطهير واستعادة جبل وثلاث تباب في مقبنة بمحافظة تعز خلال عملية هجومية للجيش واللجان وسقوط عدد كبير من المرتزقة بين قتيل وجريح.

وفي محافظة الجوف نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليتين هجوميتين استهدفتا مواقع للمرتزقة شمال وغرب المرازيق بمديرية خب والشعف ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد كبير منهم وإحراق وإعطاب ست آليات.

وأوضح المصدر أنه تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للغزاة والمرتزقة شرق جبل النار بمحافظة حجة محققاً إصابات مباشرة ، كما تم إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع من كانوا على متنها شرق جبل النار.

وأفاد المصدر أن وحدة القناصة نفذت 58 عملية قنص استهدفت الغزاة والمرتزقة في مختلف الجبهات، فيما قتل وأصيب 34 مرتزقاً بينهم سعوديون وسودانيون بعمليات قنص في جبهات جيزان ونجران خلال 72 ساعة الماضية.








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