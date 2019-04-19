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عبدالرزاق يشيد بدور أبوراس في تحمل مسؤولية المؤتمر

عقد منتدى شباب الميثاق الوطني لقاءً تشاورياً برئاسة الأستاذ حسن محمد عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام، وبحضور عدد من قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر، خصص لمناقشة المستجدات على الساحتين الوطنية والتنظيمية.



وقد بدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الشهيدين الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والأستاذ عارف عوض الزوكا الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام والأستاذ محمد إبراهيم الشعيبي، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، الذي توفي في الهند، وكل شهداء المؤتمر والوطن.



وأشاد رئيس فرع المؤتمر بذمار حسن عبدالرزاق بالجهود التي بذلها رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس خلال الفترة الماضية في تحمل امانة المسؤولية والحفاظ على وحدة وتماسك المؤتمر، مؤكداً على ضروره ثبات وتماسك شباب وقواعد المؤتمر الشعبي العام في ضل هذه الظروف، متمنيآ للمنتدئ ومنتسبيه التوفيق وان يكونو النواه لتفعيل العمل التنظيمي.



بدوره أكد رئيس منتدى شباب الميثاق عبدالخالق المنجر على ضرورة الاهتمام بشباب الميثاق وتفعيل الاتصال والتواصل بينهم وتدريبهم وتاهيلهم في مضامين الميثاق الوطني وشتئ المجالات. مثمناً دور رئيس فرع المؤتمر بذمار حسن عبدالرزاق في اهتمامه ورعايته واستقباله لشباب المنتدى.



ودعا أمين عام المنتدى سعد عامر السنامي في كلمته إلى وحدة الصف والتماسك بين كل شباب وقواعد المؤتمر. مثمناً الدور التنظيمي والوطني الدكتوره احلام البريهي عضو اللجنة العامة للمؤتمر، وكذلك الأشادة بدور نائب رئيس دائرة الشباب والطلاب بالامانة العامة للمؤتمر سالم العولقي.



هذا وقد تحدث عدد من أعضاء المؤتمر مؤكدين على أهمية أن يستعيد المؤتمر الشعبي العام نشاطه التنظيمي على مستوى مختلف تكويناته مشيرين إلى أن المرحلة تقتضي الالتفاف خلف قيادته سيما وأن المؤتمر الشعبي العام يمثل الفكر الوسطي للشعب اليمني قاطبة، مشيرين إلى الاستعداد للاحتفال بذكرئ ٢٢ مايو المباركه ورفع الاعلام الوطنيه علئ اسطح المنازل.



ووجه المجتمعون تحية اجلال واكبار للمناظله الوطنيه الاستاذة فائقه السيد، الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لاهتمامها ومتابعتها الدائمه.



وقد خرج اللقاء بعدد من التوصيات ابرزها المطالبه برفع العقوبات علئ السفير احمد علي عبدالله صالح عضو اللجنه الدائمه الرئيسيه، وتكليف لجنه لصياغة رؤية شباب المؤتمر بالمحافظه لتقديمها لاجتماع اللجنه الدائمه القادم.