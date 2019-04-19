المؤتمرنت -

تواصل خروقات الغزاة والمرتزقة بالحديدة

تواصلت خروقات الغزاة والمرتزقة لاتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة، وكذلك الغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي على محافظات إب ومأرب وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان استهدفت بقذائف المدفعية ومختلف العيارات الرشاشة حارة الضبياني ومحيط فندقي الاتحاد والواحة ومدينة الشعب وجامع الوحيين في منطقة 7 يوليو وبالقرب من المطار وكلية الهندسة.



وأشار المصدر إلى أن المرتزقة قصفوا بالصواريخ الموجهة ومشطوا بالعيارات المتوسطة الأحياء السكنية في 22 مايو وشارعي الخمسين وصنعاء، وأطلقوا أكثر من 50 قذيفة مدفعية وقصف بمختلف العيارات الرشاشة على منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا.



وفي مديرية الدريهمي قصف الغزاة والمرتزقة بأكثر من 27 قذيفة هاون مناطق متفرقة من منطقة كيلو16، بينها عدد من الهناجر التجارية ومحل سابحة.



وذكر المصدر أن طائرات العدوان التجسسية حلقت بكثافة في أجواء محافظة الحديدة.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، و ثماني غارات على مديرية الشعر بمحافظة إب، كما شن غارة على مجازة في عسير.



ولفت المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة.