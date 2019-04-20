المؤتمرنت -

مصرع العشرات في عسير .. انكسار زحف للمرتزقة بنجران

كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحفا واسعا لمرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس بنجران.

وأكد مصدر عسكري سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة خلال التصدي للزحف قبالة السديس.



واشار الى عملية هجومية على مواقع للمرتزقة في الربعة بالاجاشر قبالة نجران وتأمين عدد من المواقع خلال العملية ومصرع واصابة عدد منهم.



وفي عسير قتل وأصيب العشرات من مرتزقة الجيش السعودي اليوم بينهم قيادات بكسر زحفين واسعين لهم وعملية هجومية على مواقع لهم هناك .

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان كسروا زحفين لمرتزقة الجيش السعودي بإسناد الطيران الحربي وتمشيط الاباتشي وقصف مدفعي مكثف قبالة منفذ علب.



وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف المرتزقة بينهم قيادات خلال التصدي للزحفين اللذين استمرا ثمان ساعات دون تحقيق اي تقدم.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اشار المصدر إلى عملية إغارة على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي غربي مجازة خلفت قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

