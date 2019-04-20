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أخبار
صنعاء.. طيران العدوان يشن غارتين على منطقة النهدين
السبت, 20-أبريل-2019
المؤتمرنت
-
صنعاء.. طيران العدوان يشن غارتين على منطقة النهدين
شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على العاصمة صنعاء.
وأوضح مصدر أمني أن الغارتين استهدفتا منطقة النهدين.
(سبأ)
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