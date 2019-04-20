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صنعاء.. طيران العدوان يشن غارتين على منطقة النهدين

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني أن الغارتين استهدفتا منطقة النهدين.

(سبأ)

