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أخبار
المؤتمر نت - اسقاط طائرة.. تكبيد مرتزقة العدوان خسائر في الارواح

اسقاط طائرة بصعدة.. تكبيد مرتزقة العدوان خسائر في الارواح
السبت, 20-أبريل-2019
المؤتمرنت -
اسقاط طائرة بصعدة.. تكبيد مرتزقة العدوان خسائر في الارواح
دكت القوتين الصاروخية والمدفعية تحصينات العدو السعودي ومرتزقته ، فيما اسفرت عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية عن تطهير وتأمين عدد من الجبهات وتحرير عشرات القرى والمواقع و سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدوان ومرتزقته .

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تطهير وتأمين ثلاث جبهات استراتيجية في الضالع خلال عملية عسكرية نوعية .

ولفت المصدر الى الجبهات شملت جبهةُ العود وجبهةُ الخشبة وجبهةُ حمك بمساحةٍ إجماليةٍ تقدر 250 كيلو مترٍ مربع وشملت ايضاً أكثرَ من مائةِ قريةٍ وعشراتِ المواقعِ العسكريةِ خلال العملية التي اسفرت عن تدمير عدد من الآليات ومصرع العشرات من المرتزقة بينهم قيادات .

وبالمحافظة نفسها أطلقت القوة الصاروخية صاروخاً باليستياً من طراز بدرF على تعزيزات للمرتزقة في معسكر حكولة أصاب هدفه بدقة عالية مخلفاً قتلى وجرحى من قوى العدوان ،كما تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في مريس والإصابات مباشره .

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف تجمعات للمرتزقة في كرش بمحافظة لحج ونتج عنه سقوط قتلى و جرحى في صفوفهم .

وفي محافظة تعز كسر الجيش و اللجان الشعبية زحفاً واسعاً للمرتزقة في المفاليس بحيفان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى ،فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات لهم في مفرق الوازعية بعدد من القذائف وسقوط عشرات القتلى والجرحى منهم .

وأشار المصدر إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للعدوان في أجواء محافظة صعدة .

وذكر المصدر أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات وتحصينات للمرتزقة في حيران وغرب مثلث عاهم بمحافظة حجة ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات منهم ،وتم تدمير آليتين عسكريتين محملتين بالمرتزقة بتفجير في حيران ومصرع وإصابة من عليهن .

وفي المحافظة ذاتها أطلقت القوة الصاروخية صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي ومصرع وإصابة عدد منهم .

وأشار المصدر إلى أن عملية هجومية استهدفت مواقع للمرتزقة في الربعة بالاجاشر قبالة نجران وأسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم و تأمين عدد من المواقع .

وتم كسر زحف للمرتزقة قبالة السديس وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،فيما قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة خلف رقابة الحلق موقعة عشرات القتلى و الجرحى في صفوفهم .

وحسب المصدر استهدفت عملية أغارة مواقع لمرتزقة الجيش السعودي غربي مجازة بقطاع عسير خلفت عشرات القتلى والجرحى منهم .

وفي القطاع ذاته تم كسر زحفين للمرتزقة استمرا ثمان ساعات وبإسناد من الطيران الحربي وتمشيط بالأباتشي والقصف المدفعي المكثف قبالة منفذ علب وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرح بينهم قيادات .

كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بقصف مدفعي وصلية من صواريخ الكاتيوشا استهدفت تجمعاتهم قبالة منفذ علب ،وقتل عدد من المرتزقة بكمين لوحدة الهندسة قبالة أبواب الحديد .

وفي عسير أيضاً سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة خلال تفجير استهدفهم قبالة منفذ علب .









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