المؤتمرنت -

عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان بالجوف

نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي في جبهة الساقية بمديرية الغيل بالجوف.



وأكد مصدر عسكري تكبيد مرتزقة العدوان عدد من القتلى والجرحى خلال العملية الهجومية على مواقعهم في جبهة الساقية .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تعزيزات للمرتزقة مضاعفة خسائرهم.



وفي السياق نفسه تمكن الجيش واللجان الشعبية اليوم السبت من إستعادة السيطرة على عدد من المواقع بعملية هجومية في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف بالجوف.



وأكد مصدر عسكري مصرع العديد من المرتزقة وتدمير جرافة وآلية واغتنام أسلحة متنوعة في العملية الهجومية بجبهة أسطر.