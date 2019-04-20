السبت, 20-أبريل-2019 الساعة: 08:56 م - آخر تحديث: 08:47 م (47: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
في‮ ‬ذكرى‮ ‬جريمة‮ ‬دار‮ ‬الرئاسة‮ ‬الإرهابية
بقلم:صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
حرفية الاعداد لدورة الدائمة
يحيى نوري
دعوة‮ ‬لرجال‮ ‬اليمن‮ ‬
زعفران‮ ‬المهنا
أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
‬عبدالملك‮ ‬المروني
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - استشهاد طفل بنيران المرتزقة.. واستمرار الخروقات بالحديدة

استشهاد طفل بنيران المرتزقة.. واستمرار الخروقات بالحديدة
السبت, 20-أبريل-2019
المؤتمرنت -
استشهاد طفل بنيران المرتزقة.. واستمرار الخروقات بالحديدة

استشهد طفل بنيران مرتزقة الجيش السعودي في إحدى القرى الحدودية، في حين استمرت خروقات اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة من قبل الغزاة والمرتزقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر أمني استشهاد طفل بنيران مرتزقة الجيش السعودي في إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح محافظة صعدة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مزارع وممتلكات المواطنين في مديرية باقم، واستهدف قصف مدفعي وصاروخي مكثف منازل ومزارع المواطنين في المديرية، وقرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.

وأوضح المصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية والعيارات الرشاشة الأحياء السكنية في شارع الخمسين وشارع المطار بمدينة الحديدة.

وأشار إلى أن قوى العدوان قصفت بـ15 قذيفة هاون مصنعي العوادي ومعين في كيلو16 بمديرية الدريهمي ملحقة بهما أضراراً بالغة، وقصف الغزاة والمرتزقة بأكثر من 50 قذيفة مدفعية مزارع وممتلكات المواطنين في مديرية التحيتا.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على معسكر اللواء 130 في محافظة الضالع.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مصر تجري استفتاء قد يمدد حكم السيسي لـ2030
عربي ودولي: النيابة تحقق مع البشير بـ“تهمتي فساد”
أخبار: مصرع العشرات بعسير.. انكسار زحف بنجران
أخبار: 3 غارات عدوانية وقصف مدفعي على صعدة
عربي ودولي: عودة المظاهرات في الجزائر
أخبار: مصرع مرتزقة بكسر زحف لهم في تعز
أخبار: استشهاد طفل بنيران المرتزقة في صعدة
فنون ومنوعات: متجر يجرب توصيل الطلبات بإنسان آلي
عربي ودولي: 213 قتيلاً و1009 مصاباً بطرابلس
رياضة: ميسي لاعب الأسبوع في دوري الأبطال
أخبار: تواصل خروقات الغزاة والمرتزقة بالحديدة
محافظات: إغلاق منشآت مخالفة بأمانة العاصمة
ثقافة: وفاة مخرج أحد أشهر أفلام السينما في مصر
رياضة: مدرب يوفنتوس يعلق على "رحيل رونالدو"
أخبار: إسقاط طائرة إستطلاع معادية في صعدة
أخبار: اشادة بدور أبوراس في تحمل مسؤولية المؤتمر
أخبار: صرعى بصاروخ باليستي على تجمع بالضالع
أخبار: خسائر كبير بصفوف وعتاد العدو ومرتزقته
أخبار: دائرة شباب المؤتمر تنعي الأستاذ محمد إبراهيم
أخبار: "الوطنية" تكلف النصيري بأعمال الأمين العام
أخبار: قصف جوي يمني على العمق السعودي
أخبار: رئيس المؤتمر يستقبل البرلمانيين الجدد
عربي ودولي: فوز الرئيس الإندونيسي بالرئاسة
أخبار: 57 % من الوفيات في اليمن سببها السرطان
أخبار: إب.. العدوان يستهدف بغارتين قرية السور
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019