المؤتمرنت -

استشهاد طفل بنيران المرتزقة.. واستمرار الخروقات بالحديدة



استشهد طفل بنيران مرتزقة الجيش السعودي في إحدى القرى الحدودية، في حين استمرت خروقات اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة من قبل الغزاة والمرتزقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني استشهاد طفل بنيران مرتزقة الجيش السعودي في إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح محافظة صعدة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مزارع وممتلكات المواطنين في مديرية باقم، واستهدف قصف مدفعي وصاروخي مكثف منازل ومزارع المواطنين في المديرية، وقرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.



وأوضح المصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية والعيارات الرشاشة الأحياء السكنية في شارع الخمسين وشارع المطار بمدينة الحديدة.



وأشار إلى أن قوى العدوان قصفت بـ15 قذيفة هاون مصنعي العوادي ومعين في كيلو16 بمديرية الدريهمي ملحقة بهما أضراراً بالغة، وقصف الغزاة والمرتزقة بأكثر من 50 قذيفة مدفعية مزارع وممتلكات المواطنين في مديرية التحيتا.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على معسكر اللواء 130 في محافظة الضالع.



