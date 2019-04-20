المؤتمرنت -

إحتواء مرتقب للأزمة .. وصول سفينة بنزين ميناء الحديدة

اكدت مصادر رسمية في شركة النفط اليمنية وصول شحنة بنزين قدرت كميتها بنحو(10) آلاف طن ، إلى ميناء الحديدة ( غرب اليمن)، مبشرة بتحقيق إنفراج مرتقب في أزمة المشتقات النفطية وتحديدا في مادة البنزين.

وكشفت المصادر لـ" المؤتمرنت" وصول السفينة " نفرينوا" اليوم السبت 20 ابريل الجاري، إلى ميناء الحديدة، وعلى متنها كمية (9555) طن من مادة البنزين،



واشارت المصادر إلى أن السفينة " نفرينوا" تعد واحدة من 4 سفن ، كانت اللجنة الاقتصادي في عدن أعلنت الافراج عنها .



وتوقعت المصادر ان وصول السفينة المحملة بمادة الديزل والسفن الأخرى المرتقب الافراج عنها سوف ينهي الأزمة الحاصلة كليا في المشتقات النفطية .



ودعت المصادر المستهلكين إلى عدم الهلع التهافت على محطات التعبئة والاسهام في إختلاق الازمات وتشجيع تجار السوق السوداء .

