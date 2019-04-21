المؤتمرنت -

زلزالان على تجمعات مرتزقة العدوان في الضالع

إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات للمرتزقة بالضالع





أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم الاحد ، صاروخين نوع زلزال1 على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الإماراتي في الضالع.



وأوضح مصدر عسكري بالمحافظة أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخي زلزال1 تجمعات للمرتزقة في قعطبة، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت، يوم الجمعة الماضية، صاروخاً باليستياً من طراز بدرF على تعزيزات مرتزقة العدوان في معسكر حكولة بالضالع.