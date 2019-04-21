الأحد, 21-أبريل-2019 الساعة: 10:01 م - آخر تحديث: 08:41 م (41: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
في‮ ‬ذكرى‮ ‬جريمة‮ ‬دار‮ ‬الرئاسة‮ ‬الإرهابية
بقلم:صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
حرفية الاعداد لدورة الدائمة
يحيى نوري
دعوة‮ ‬لرجال‮ ‬اليمن‮ ‬
زعفران‮ ‬المهنا
أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
‬عبدالملك‮ ‬المروني
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد عبدالله محمد الزايدي، الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال ألمَّ به وعانى منه حتى اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد عبدالله الزايدي
الأحد, 21-أبريل-2019
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد عبدالله الزايدي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد عبدالله محمد الزايدي، الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال ألمَّ به وعانى منه حتى اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.

وأشاد أبوراس بالمواقف الوطنية التي جسدها الفقيد خلال مشوار حياته الحافل بالعطاء والتضحية.. مشيراً الى مواقفه البطولية والنضالية في الدفاع عن الثورة والجمهورية.

وعبر رئيس المؤتمر عن صادق العزاء وعميق المواساة لأبناء الفقيد وكافة أسرته، وآل الزايدي بمحافظة مأرب.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: 10 فوائد صحية مذهلة للطحينة
فنون ومنوعات: طفلة باكية تفوز بأفضل صورة بـ2019
عربي ودولي: اعتقالات بالسودان واحالة ضباط للتقاعد
عربي ودولي: 24 طلبا للترشح للرئاسة في الجزائر
عربي ودولي: مقتل وجرح 600 في تفجيرات سريلانكا
أخبار: باليستي يدك تجمعات للمرتزقة قبالة جيزان
أخبار: إحتواء للأزمة.. وصول سفينة بنزين للحديدة
عربي ودولي: مصر تجري استفتاء يمدد حكم السيسي
أخبار: فلكي يمني يكشف عن أول أيام شهر رمضان
عربي ودولي: النيابة تحقق مع البشير بـ“تهمتي فساد”
أخبار: استشهاد طفل.. واستمرار الخروقات بالحديدة
أخبار: عملية هجومية على مواقع المرتزقة بالجوف
أخبار: اسقاط طائرة.. تكبيد مرتزقة العدوان خسائر
أخبار: طيران العدوان يشن غارتين على النهدين
أخبار: مصرع العشرات بعسير.. انكسار زحف بنجران
أخبار: 3 غارات عدوانية وقصف مدفعي على صعدة
عربي ودولي: عودة المظاهرات في الجزائر
أخبار: مصرع مرتزقة بكسر زحف لهم في تعز
أخبار: استشهاد طفل بنيران المرتزقة في صعدة
فنون ومنوعات: متجر يجرب توصيل الطلبات بإنسان آلي
عربي ودولي: 213 قتيلاً و1009 مصاباً بطرابلس
رياضة: ميسي لاعب الأسبوع في دوري الأبطال
أخبار: تواصل خروقات الغزاة والمرتزقة بالحديدة
محافظات: إغلاق منشآت مخالفة بأمانة العاصمة
ثقافة: وفاة مخرج أحد أشهر أفلام السينما في مصر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019