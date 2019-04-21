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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد عبدالله الزايدي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد عبدالله محمد الزايدي، الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال ألمَّ به وعانى منه حتى اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأشاد أبوراس بالمواقف الوطنية التي جسدها الفقيد خلال مشوار حياته الحافل بالعطاء والتضحية.. مشيراً الى مواقفه البطولية والنضالية في الدفاع عن الثورة والجمهورية.



وعبر رئيس المؤتمر عن صادق العزاء وعميق المواساة لأبناء الفقيد وكافة أسرته، وآل الزايدي بمحافظة مأرب.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".