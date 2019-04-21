المؤتمرنت -

شرف: قوى العدوان تعرقل اتفاق تبادل الأسرى

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء فرانز راو خنشتاين.



جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون القائم بين اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسبل تعزيزها وتطويرها.



وخلال اللقاء تطرق وزير الخارجية إلى آخر مستجدات الوضع الإنساني في اليمن الناجم عن العدوان والحصار المفروض على بلادنا للعام الخامس على التوالي، واستمرار دول العدوان في ممارسة الحرب الاقتصادية وسياسية العقاب الجماعي لاسيما من خلال استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة الأمر الذي سيكون له نتائج كارثية.



وأشار إلى استمرار دول العدوان ومرتزقته في عرقلة تنفيذ اتفاقات ستوكهولم بما في ذلك اتفاق تبادل الأسرى.. مشيداً بالدور الذي تقوم به اللجنة الدولية في هذا الخصوص.



كما ثمن وزير الخارجية الدور الذي تضطلع به بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجانب الإنساني .. مجدداً التأكيد الاستعداد لتقديم التسهيلات اللازمة لعمل البعثة والعاملين فيها .



من جانبه أكد راوخنشتاين، حرص بعثة اللجنة الدولية على تقديم كافة أوجه الدعم الممكن للشعب اليمني للتخفيف من معاناته الإنسانية.