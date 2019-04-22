المؤتمرنت -

إصابة طفل بالحديدة وغارات على صنعاء وتعز

أصيب طفل بنيران الغزاة والمرتزقة مع استمرار خروقاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على محافظتي صنعاء وتعز، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني إصابة طفل بقذيفة هاون أطلقها الغزاة والمرتزقة على منطقة المدمن بمديرية التحيتا، كما قصفوا بـ50 قذيفة مدفعية منطقة الفازة وجنوب المدينة بالمديرية نفسها.



وأوضح المصدر أن قوى العدوان استهدفت بالمدفعية كلية الهندسة في مديرية الحالي، وقصفت بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية.



وأشار المصدر إلى إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان أثناء تنفيذها لمهام عدوانية في منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة مسورة بمديرية نهم في محافظة صنعاء وغارة على تبة ذيبان في منطقة المفاليس جنوب مديرية حيفان بمحافظة تعز.



وأفاد المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة.