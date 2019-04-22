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المؤتمر نت - لقي العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون بعمليات هجومية على مواقعهم وقصف صاروخي ومدفعي استهداف تجمعاتهم

مصرع عشرات الجنود السعوديين والمرتزقة
الإثنين, 22-أبريل-2019
المؤتمرنت -
مصرع عشرات الجنود السعوديين والمرتزقة
لقي العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون بعمليات هجومية على مواقعهم وقصف صاروخي ومدفعي استهداف تجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم اسقاط طائرة استطلاعية للعدوان.

وذكر مصدر عسكري ان تسعة ضباط سعوديين و45 مرتزقاً لقوا مصرعهم وأصيب آخرون إثر استهداف تجمعاتهم بصاروخ باليستي من طراز بدرF في معسكر الاستقبال غربي الطوال قبالة جيزان.

واستهدفت عملية هجومية مواقع مرتزقة الجيش السعودي شرق جحفان و نتج عنها مصرع وإصابة العديد منهم , كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون بينهم قيادات بكمين لوحدة الهندسة شرق جحفان.

وفي جيزان كذلك تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة قبالة جبل قيس وأسفرت عن مقتل وجرح عدد منهم وفرار من تبقى كما تم تدمير جرافتين عسكريتين للجيش السعودي.

وأكد المصدر أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاعية لقوى العدوان السعودي في وادي آل أبو جبارة قبالة نجران.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات للمرتزقة في الربوعة و قبالة منفذ علب وغربي مجازة بقطاع بعسير محققة إصابات مباشرة , فيما تم اعطاب وتدمير آليتين عسكريتين للمرتزقة قبالة المنفذ.

وحسب المصدر لقي القيادي المرتزق محمد حسين الحميقاني أحد القيادات البارزة في صفوف المرتزقة مصرعه بنيران الجيش واللجان في جبهة الناصفة بذي ناعم في محافظة البيضاء.

وأفاد المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخين من نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في منطقة قعطبة بمحافظة الضالع أسفرا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , فيما قصفت المدفعية تجمعات آخرى لهم بالمنطقة نفسها.

وأوضح المصدر أنه تم اطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في مثلث عاهم بمحافظة حجة , وتم قنص جنديين سودانيين في صحراء ميدي , وتفجير آلية عسكرية بتفجير شرق حيران ومصرع وإصابة من عليها.








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