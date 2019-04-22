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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية

الأرصاد: هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية
الإثنين, 22-أبريل-2019
المؤتمرنت -
الأرصاد: هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء مع هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية من صعده شمالاً وحتى لحج جنوباً.

وتوقع المصدر امتداد حالة عدم الاستقرار إلى محافظات البيضاء , الضالع , ابين بصورة أخف نسبياً ,مع احتمال تأثر أجزاء من محافظات الجوف , مأرب , شبوة خلال فترتي الظهيرة.

ونبه المركز المواطنين في تلك المحافظات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة محذراً من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومجاري السيول ،وكذا الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية.

ولفت المركز الى احتمال تأثر صحاري محافظات المهرة ,حضرموت , شبوة ,مأرب والجوف بعاصفة ترابية خلال الساعات القادمة قد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية.

ودعا المركز القاطنين في تلك المناطق وخاصة كبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض الصدرية بعدم التعرض للغبار والأتربة.








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