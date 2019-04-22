المؤتمرنت -

توزيع 36 مليون عائدات حملة دوائي6 لمرضى السرطان

وزعت شركة (يمن موبايل) للهاتف النقال صباح اليوم الاثنين في حفل بصنعاء مبلغ (35) مليون، و(820)ألف، و(150) ريال لصالح مرضى السرطان في اليمن هو حصيلة عائدات حملة دوائي6 التي اطلقتها الشركة في رمضان قبل عدة اعوام تحت شعار (اشحن رصيدك حسنات).



وخلال حفل التوزيع دعا وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل إلى توحيد كافة الجهود الوطنية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه اليمن ارضا وانسانا.



وأشاد بالدور التوعوي والتثقيفي الذي حققته حملة دوائي منذ انطلاقها. وقال: إن ما قدمته شركة يمن موبايل من دعم ريادي وجهود كبيرة في دعم جهود مكافحة السرطان في اليمن وغيرها من الامراض أمر إيجابي يستوجب على بقية شركات الاتصالات والقطاعات المحلية المختلفة ان تحذو حذوها.



وشدد المتوكل على ضرورة أن يقوم القطاع الخاص والمختلط وكافة الشرائح المجتمعية بخطوات مماثلة وانتهاج ما انتهجته يمن موبايل في هذا الجانب لما يحقق الارتقاء بالجانب الصحي في اليمن.



من جهته طالب نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مصلح العزير كل أبناء اليمن بصفة عامة ويمن موبايل بصفة خاصة إلى مزيد من التكافل وتوحيد الجهود المجتمعية للقضاء على المرض وتخفيف معاناة المصابين.



وتحدث عن الدور الريادي لشركة يمن موبايل في مبادراتها الدائمة والمتواصلة ودعمها ورعايتها لكثير من البرامج النوعية والحيوية الرامية لخدمة المجتمع وتفاعلها المستمر مع كافة قضايا الوطن.



وقال ان يمن موبايل تجسد الشفافية والمصداقية التي تنتهجها دائما من خلال عكس خطابها الإعلاني على الواقع الملموس من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات.



وبدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي إن حملة دوائي تأتي في إطار المسؤولية الوطنية والاجتماعية لشركة يمن موبايل.



وأكد استمرار دعم الشركة للحالات المرضية في اليمن بصورة سنوية. ولفت إلى تقديم الشركة في السابق دعما لصالح مرضى (القلب والفشل الكلوي والثلاسيميا واللوكيميا).



يشار الى ان شركة يمن موبايل للهاتف النقال وزعت في حملة دوائي5 العام الماضي مبلغ 34 مليون ، و336 ألف ريال لصالح مرضى سرطان الدم "اللوكيميا".



