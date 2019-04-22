المؤتمرنت -

وزير التخطيط يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية الطاف موساني.



جري خلال اللقاء بحث جملة من القضايا المتصلة بأنشطة منظمة الصحة العالمية في اليمن واتجاهات الدعم الطبي والاغاثي المقدم من المنظمة للمتضررين جراء الحرب العدوانية التي تتعرض ولاتزال لها بلادنا .



وأكد وزير التخطيط على أهمية تعزيز الدعم الاغاثي والإنساني لليمن للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي فرضها وضاعفها استمرار الحرب الجائرة والعبثية التي يشنها العدوان السعودي على اليمن,



وشدد على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة بواجبها في ممارسة ضغوط جادة لوقف هذه الحرب العدوانية ووضع حد لتداعياتها الكارثية المتصاعدة.



من جهته أكد الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية حرص المنظمة على مواصلة تقديم الدعم الطبي والإغاثي للمتضررين والإسهام بدور فاعل في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية والصحية .