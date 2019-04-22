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المؤتمر نت - هاجمت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعون من أبناء القبائل اليوم، مواقع مرتزقة العدو السعودي في قطاعي نجران وعسير

هجومان على المرتزقة في جبهة ما وراء الحدود
الإثنين, 22-أبريل-2019
المؤتمرنت -
هجومان على المرتزقة في جبهة ما وراء الحدود
هاجمت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعون من أبناء القبائل اليوم، مواقع مرتزقة العدو السعودي في قطاعي نجران وعسير.

وأكد مصدر عسكري ان عملية نوعية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين استهدفت مواقع المرتزقة في الشبكة بنجران، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأوضح المصدر أن وحدات متخصصة نفذت عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدو في مجازة بعسير استمرت لست ساعات.

وأشار المصدر إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة خلال العملية.

وأضاف المصدر، أن هجوماً آخر شنه الجيش اليمني واللجان بإسناد من أبناء القبائل على مواقع المرتزقة قبالة منفذ علب، ألحق بهم خسائر في الأرواح والعتاد.









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