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المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة

العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
الثلاثاء, 23-أبريل-2019
المؤتمرنت -
العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن مواطنين اثنين أصيبا ونفق عدد من المواشي بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على مديرية مجز.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا منزل مواطن بصواريخ الكاتيوشا في قرية ملاحا بمديرية المصلوب محافظة الجوف.

وفي محافظة الحديدة استحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية لمرتزقة العدوان في مفرق مقبنة بمديرية حيس، وقصف المرتزقة بالمدفعية مناطق متفرقة شمال حيس.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بعشرة صواريخ كاتيوشا جنوب قرية محل الشيخ بمنطقة كيلو16 في مديرية الدريهمي، وتم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه الكوعي في المديرية.

وأشار المصدر إلى إسقاط طائرة استطلاعية لقوى العدوان أثناء قيامها بمهام عدائية في كيلو16، مبيناً أن قوى العدوان قصفت مطار الحديدة بالمدفعية واستهدفت منطقة 7 يوليو بالرشاشات.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على معسكر جربان في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، وغارة على منطقة حميض جبل العجوز بمديرية القبيطة في محافظة لحج.








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