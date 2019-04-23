المؤتمرنت -

خسائر متواصلة بعديد وعتاد العدو ومرتزقته

حقق الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل انتصارات ميدانية وكبدوا الجيش السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل كسروا زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي في البقع بقطاع نجران بمساندة الطيران الحربي والتجسسي ،لافتاً إلى أنه تم إسقاط طائرة تجسسية للعدو ومصرع وإصابة العشرات في صفوفه خلال كسر الزحف.



كما تم كسر زحف للمرتزقة على مواقع سيطرعليها سابقا قبالة السديس بمشاركة الطيران الخربي والتجسسي ونتج عنه عدد من القتلى والجرحى منهم ،فيما استهدفت عملية هجومية مواقع المرتزقة في الشبكة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وفي القطاع ذاته تم تدمير أربع آليات عسكرية محملة بالمرتزقة بتفجير في صحراء الاجاشر ومصرع من كانوا على متنهن.



وأشار المصدر إلى أن عملية هجومية استهدفت مواقع للمرتزقة في مجازة بعسير استمرت ست ساعات وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم ،ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بعملية أغارة على مواقعهم قبالة منفذ علب ،في حين تم إعطاب رشاشين أثنين للمرتزقة غربي مجازة.



وفي عسير كذلك كسر الجيش واللجان الشعبية زحف للمرتزقة في الربوعة بمشاركة طيران الأباتشي وأسفرعن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم دون تحقيق أي تقدم.



وفي جيزان تم كسر زحف واسع للمرتزقة شرق جبل الدخان أستمر أكثر من ثمان ساعات بمشاركة الطيران الحربي ونتج عنه سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم دون أي تقدم.



كما تم كسر زحف للمرتزقة شرق الخوبة استمر ست ساعات بمشاركة الطيران الحربي والاباتشي وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى منهم.



وأكد المصدر مصرع القيادي المرتزق الرائد نبيل علي عبدالله المشرقي أحد قيادات ما يسمى اللواء الرابع والمرتزقان عصام علي عبدالله المشرقي ،نصر صادق الكربي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الحشا بمحافظة الضالع.



وقتل وأصيب عدد من المرتزقة بكمين لوحدة الهندسة في جبهة مريس بالمحافظة نفسها.



وحسب المصدر لقي مجموعة من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون بكمين محكم لوحدة الهندسة استهدفهم في عنبرة بمحافظة الجوف، كما استهدف كمين مماثل لوحدة الهندسة مجموعة من المرتزقة شرق مجمع المتون وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.