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أخبار
المؤتمر نت - شرف يناقش مع غراندي البرامج الإنسانية

شرف يناقش مع غراندي البرامج الإنسانية
الثلاثاء, 23-أبريل-2019
المؤتمرنت -
شرف يناقش مع غراندي البرامج الإنسانية
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم الثلاثاء ، المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء ليز غراندي.

تناول اللقاء جهود مكاتب وبرامج ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن لزيادة تقديم العون الإنساني، وبالأخص لمواجهة النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية بما في ذلك الخاصة بمكافحة وباء الكوليرا والأمراض المستعصية مثل الأمراض السرطانية والفشل الكلوي.

وفي اللقاء أعرب الوزير شرف عن رفض وإدانة الإرهاب الإعلامي الذي تمارسه عدد من المحطات الفضائية ووسائل الإعلام التابعة لتحالف العدوان بحق منظمة الأمم المتحدة ومسؤوليها العاملين باليمن، في الوقت الذي تقوم الأمم المتحدة بدور هام في تسهيل العمل الإنساني في اليمن لمواجهة أكبر كارثة إنسانية أوجدها العدوان.

وأوضح وزير الخارجية أن الآمال كانت كبيرة للبدء في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بما يسهم في التخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية من خلال تسهيل دخول السفن المحملة بالمساعدات الغذائية والمشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، إلا أن حكومة الفنادق تنتهج سياسة ممنهجة لزيادة الأعباء على المواطن.

وأكد أن إصرار حكومة الفنادق على تطبيق القرار رقم 75 لسنة 2018م وعدم صرف مرتبات موظفي الدولة واستمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي، دليل عدم وجود أي نوايا صادقة نحو إجراءات بناء الثقة وإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

كما أكد وزير الخارجية أن القيادة الوطنية بصنعاء ما تزال تمد يدها للسلام العادل والمشرف.. لافتا إلى أن حكومة الفنادق مستمرة في وضع العراقيل وعليها مراجعة موقفها والتوجه الجاد نحو السلام، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار وإنهاء العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني منذ خمسة أعوام .








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