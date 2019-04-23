المؤتمرنت -

شرف: جرائم العدوان انتهاك للقانون الدولي الإنساني

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم، نائب الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصنعاء عبير الخريشة.



جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون المشترك بين اليمن والمفوضية وسبل تعزيزها وتطويرها، وكذا مناقشة آخر المستجدات المتصلة بعمل فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.



وتطرق وزير الخارجية إلى جرائم وانتهاكات دول تحالف العدوان ومرتزقته للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك الحقوق الاقتصادية للشعب اليمني من خلال انتهاج الحرب الاقتصادية وسياسة العقاب الجماعي وآخرها منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.



وأكد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بدورها في الضغط على دول العدوان لوقف الجرائم والانتهاكات وإنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن للعام الخامس على التوالي.



وجدد وزير الخارجية التأكيد على استعداد حكومة الإنقاذ الوطني لاستقبال والتعاون مع فريق الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وبما يمكنه من أداء مهامه على النحو الأمثل.



من جانبها، جددت نائبة الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التزام المفوضية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن لاسيما خلال الظروف الصعبة التي يمر بها.