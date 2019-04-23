المؤتمرنت -

الرويشان يناقش مع غراندي سير العمل الإنساني

التقى نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان، اليوم الممثلة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن ليز غراندي.



جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب ذات الصِّلة بالتسهيلات القائمة لمنظومة العمل الإنساني الأممية والدولية من قبل الأجهزة الأمنية المختصة بما في ذلك مواصلة تأمين سلامة الطواقم الإنسانية سيما أثناء تنقلاتهم الميدانية على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات.



وعبر الرويشان، عن التزام مختلف الوزارات والأجهزة المختصة بمواصلة تذليل الصعوبات أمام النشاط الإنساني والعمل على الإجراءات التي تخدم هذا النشاط وتوسعه المستقبلي.



وأشاد بمختلف البرامج والأنشطة الإنسانية للوكالات والمنظمات الأممية والدولية التي تعمل حاليا للتخفيف من معاناة الإنسان اليمني.



وأكد أن الشعب اليمني ينظر بكل تقدير واحترام لما تبذله المنظومة الإنسانية من جهود للحد من معاناته التي يؤججها وعلى نحو متصاعد استمرار العدوان والحصار وحربه الاقتصادية.