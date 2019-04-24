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أخبار
المؤتمر نت - جددت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد مطالبة منظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" بمخاطبة مجلس الأمن الدولي للتحرك السريع لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي

الطيران: 3 مليارات دولار خسائر إغلاق مطار صنعاء
الأربعاء, 24-أبريل-2019
المؤتمرنت -
الطيران: 3 مليارات دولار خسائر إغلاق مطار صنعاء
جددت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد مطالبة منظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" بمخاطبة مجلس الأمن الدولي للتحرك السريع لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي.

وأوضحت الهيئة في رسالة بعثتها لأمين عام منظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" الدكتور فانغ ليو بمناسبة الذكرى ال55 لانضمام الجمهورية اليمنية لاتفاقية شيكاغوا، أن اليمن ممثلا بالهيئة العامة للطيران المدني يحتفل كل عام بانضمامه إلى اتفاقية الطيران المدني شيكاغوا 1944 التي صادقت عليها دول العالم في 1964.

وأكدت الهيئة التزامها باتفاقية شيكاغوا وحرصها على إيجاد طيران مدني آمن ومستدام في اليمن وفق معايير مهنية وفنية عالية بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي الايكاو.

وبينت الهيئة أن ما يسمى بالتحالف العربي بقيادة السعودية ينتهك اتفاقية شيكاغوا الدولية والقوانين والمواثيق الدولية باستهداف المطارات المدنية وتقييد حرية المواطنين من السفر وحظر الطيران للرحلات المدنية والإنسانية منذ 9 أغسطس 2016 وحتى اليوم من والى مطار صنعاء الدولي.

وأشارت إلى أن الحظر أدى إلى عزل اليمن وتقييد حرية ملايين اليمنيين وتعطيل حركة الملاحة أمام الإمدادات الطبية والحيوية والتجارية ..معتبرة ذلك مخالف لكافة قرارات مجلس الأمن التي لم تجز إغلاق المنافذ الجوية.

كما أكدت أن إغلاق مطار صنعاء الدولي المدني قرار فردي صادر من وزارة الدفاع السعودية .. مشيرة إلى أن ذلك انتهاكا صريحا لسيادة الجمهورية اليمنية ويتنافى مع نصوص معاهدة الطيران المدني شيكاغوا التي أكدت على سيادة الدولة الكاملة على مجالها الجوي.

وأوضحت أن استمرار العدوان في إيقاف حركة الطيران المدني من وإلى مطار صنعاء الدولي حول اليمن إلى سجن كبير وخلق مأساة إنسانية هي الأكبر في العالم بشهادة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية.

وذكرت الهيئة أن حالات الوفاة من المرضى الذين كانوا بحاجة ماسه للسفر للخارج حسب إحصائيات وزارة الصحة تجاوزت 32 الف وأن عشر حالات مرضية تلقى حتفها في الطريق إلى مطاري عدن وسيئون نتيجة بعد المسافة والأوضاع الأمنية غير المستقرة.

وبينت الرسالة أن الخسائر المادية لقطاع الطيران المدني بلغت أكثر من ثلاثة مليارات دولار وتضرر 80 في المائة من العاملين في قطاع الطيران المدني جراء استهداف وإغلاق مطار صنعاء الدولي.

كما جددت الهيئة التأكيد في رسالتها للأمين العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي الايكاو، استمرارها في اتباع كافة الإجراءات المتعلقة بسلامة وأمن الطيران المدني وفقا للمعايير والإجراءات الصادرة من منظمة الطيران الدولي.

وأكدت الهيئة جاهزية مطار صنعاء وفقا لشروط ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.. لافتة إلى الحرص على استمرار التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي الايكاو والعمل على تطبيق استراتيجياتها.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل بمهنية وتقوم بواجباتها في إدارة وتشغيل منظومة الطيران المدني من خلال الكوادر التي تم تأهيلها وتدريبها تدريب عالي بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي الايكاو.








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