المؤتمرنت -

استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار

استمر الغزاة والمرتزقة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهداف المواطنين بمحافظة صعدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأفاد مصدر أمني أن الغزاة والمرتزقة نفذوا عملية تسلل فاشلة غرب مديرية التحيتا استخدموا فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتم إفشال محاولة تسلل أخرى على مواقع الجيش واللجان الشعبية شرق مديرية حيس.



وأكد المصدر استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن أربع غارات على منطقة مجازة في عسير.