المؤتمرنت -

تكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة

تكبد العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بعمليات عسكرية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على موقع مستحدث لمرتزقة العدو السعودي بالقرب من رقابة المنارة بنجران ونتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم واغتنام أسلحة متنوعة.



كما تكبد المرتزقة خسائر في الأرواح بعملية هجومية استهدفت مواقعهم في مربع الحماد و تم تفجير آلية محملة بالمرتزقة واغتنام أسلحة متنوعة خلال العملية , في حين قتل وجرح عدد من المرتزقة بتفجير استهدافهم في بالمنطقة نفسها.



ولفت المصدر إلى أن عملية إغارة استهدفت احد مواقع المرتزقة في مربع شجع غرب نجران سبقها تمشيط بالمعدلات وقذائف المدفعية وأسفرت عن تكبيدهم خسائر في الارواح والعتاد .



وفي نجران أيضا تم كسر زحف للمرتزقة في صحراء الأجاشر استمر ست ساعات وأسفر عن الى مصرع وجرح عدد منهم وتدمير أربع آليات , وتم صد زحف للمرتزقة في موقع الشبكة وتكبيدهم خسائر مادية وبشرية دون تحقيق أي تقدم.



وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً من نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة غرب مجازة بعسير , وتم تدمير طقم يحمل معدل عيار 23 قبالة منفذ علب.



وفي عسير كذلك كسر الجيش و اللجان الشعبية زحفاً للمرتزقة على أبواب الحديد نتج عنه مصرع وجرح العديد منهم , وتم ايضا كسر زحفين واسعين للجيش السعودي ومرتزقته على مواقع الجيش واللجان قبالة منفذ علب استمرا تسع ساعات وأسفرا عن مقتل وجرح عدد منهم.



وحسب المصدر لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون خلال إفشال محاولة تسللهم على قرية الكدمة بمنطقة القحيفة في محافظة تعز.



وأكد المصدر مقتل و إصابة أكثر من 15 مرتزقاً بكمين محكم لوحد الهندسة استهدف آلياتهم في حيران بمحافظة حجة , وتم تفجير ثلاثة أطقم ومصرع وجرح من كانوا على متنهن في ساحل ميدي ،فيما لقي جندي سوداني مصرعه بعملية قنص في صحراء ميدي.



وأفاد المصدر أنه تم إطلاق أربعة صواريخ من نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة جنوب غرب حيران بحجة , فيما دكت المدفعية دكت تجمعات لهم بالمنطقة ذاتها.



وفي محافظة حجة كذلك قتل وجرح ثمانية من المرتزقة بعمليات قنص شمال شرق مثلث عاهم.