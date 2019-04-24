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أخبار
المؤتمر نت - توجيهات بصرف نصف راتب الأسبوع المقبل

توجيهات بصرف نصف راتب الأسبوع المقبل
الأربعاء, 24-أبريل-2019
المؤتمرنت -
توجيهات بصرف نصف راتب الأسبوع المقبل
أكد وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم انه تم إبلاغ البنك المركزي بصرف نصف راتب، وعمم لكافة وحدات مؤسسات الدولة بسرعة تجهيز كشوفات المرتبات للموظفين للصرف الأسبوع القادم.

وأكد الدكتور رشيد أبو لحوم أن وزارة المالية لا تدخر جهدا في سبيل توفير الممكن من المرتبات والضروري من النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة لتتمكن من تقديم خدماتها لكافة المواطنين حسب الإمكانيات والإيرادات المتاحة.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية سبأ عن ابو لحوم قوله: "ان الشعب اليمني بات مدركا حقيقة المؤامرة على رواتب الموظفين كون حكومة المرتزقة تسيطر على إيرادات النفط والغاز التي تمثل ٧٥ بالمائة من إيرادات الدولة وكذا على ثلثي إيرادات الضرائب والجمارك وباعتراف المرتزقة وبالتالي فدفع الراتب حق أصيل لكل موظفي الدولة وعليهم دفعها".

وجدد وزير المالية الدعوة إلى تحييد الاقتصاد ودفع رواتب الموظفين دون تسييس أو انتقاء كون ذلك حق إنساني وقانوني.

ولفت إلى أن دفع الرواتب للموظفين من أهم الأولويات التي يضعها الوفد الوطني على سلم لقاءاته الدولية وأكدت القيادة السياسية ممثلة بالرئيس مهدي المشاط مرارا للمبعوث الأممي حتمية صرف الرواتب.

ودعا وزير المالية إلى تخصيص صندوق تورد اليه كافة إيرادات الدولة ومنها النفط والغاز لصرف رواتب كافة الموظفين ..

وكان نواب الشعب حثوا حكومة الانقاذ الوطني على تنفيذ عدد من التوصيات التي اقرها المجلس في جلسته المنعقدة مطلع ابريل الجاري، على رأسها صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين .

واكد نواب الشعب حينها على أهمية صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين خاصة وأن المواطنين قادمين على شهر رمضان المبارك وينبغي تهيئة الظروف لإستقبال هذا الشهر الكريم وإيصال المساعدات المقدمة لليمن لمستحقيها .









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