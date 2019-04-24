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أخبار
المؤتمر نت - منظمة: وفاة أمهات وأطفال باليمن بسبب غياب الرعاية

منظمة: وفاة أمهات وأطفال باليمن نتيجة غياب الرعاية
الأربعاء, 24-أبريل-2019
المؤتمرنت -
منظمة: وفاة أمهات وأطفال باليمن نتيجة غياب الرعاية
قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن الأمهات والأطفال في اليمن، يلقون حتفهم بسبب عدم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الدولية اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني.

وبحسب التقرير لا تستطيع العديد من الأمهات الحوامل اللواتي يعانين من مضاعفات أثناء الولادة، والأطفال المرضى، الحصول على الرعاية الطبية في اليمن بشكل آمن وفي الوقت المناسب، وأنه غالبًا ما تكون العواقب مميتة.

وذكر التقرير أن "الأطراف المتحاربة في اليمن وكذلك مؤيدوهم الدوليون، تسببوا بعد أربع سنوات من النزاع، بالانهيار الفعلي لنظام الصحة العامة في البلاد، والذي لا يمكن أن يلبي احتياجات الشعب البالغ عدده 28 مليون شخص".

وقالت المنظمة إنها رصدت وفاة 36 أماً وألفاً و529 طفلاً من بينهم ألف و18 مواليد جدد بمستشفى منطقة "الحوبان" بمحافظة تعز ، ومستشفى "عبس" الذي تدعمه المنظمة في محافظة حجة بين عامي 2016 و2018.

وربط التقرير عدد الوفيات "الكبير جداً" بعدة عوامل معظمها نتيجة استمرار الحرب، تشمل الافتقار إلى المرافق الصحية، والصعوبات التي تواجه الأشخاص في الوصول إلى تلك المرافق، وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف البدائل.

وبيّن أنه يتوجب على العديد من الأشخاص عبور الخطوط الأمامية، أو المرور عبر المناطق المحرمة، أو التفاوض في طريقهم عبر مختلف نقاط التفتيش للوصول إلى أحد المستشفيات التي لا تزال عاملة.

ودعت منظمة أطباء بلا حدود، الأطراف المتحاربة إلى ضمان حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والسماح للجرحى والمرضى بالحصول على الرعاية الصحية وتخفيف القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية لتكون قادرة على الاستجابة للاحتياجات الضخمة في الوقت المناسب.

كما دعت منظمات الإغاثة الدولية إلى زيادة استجابتها الإنسانية، وزيادة عدد الموظفين ذوي الخبرة الذين يتم إرسالهم إلى المناطق التي تكون فيها الاحتياجات ضخمة، وضمان تحقيق الإشراف وجودة المساعدات في الوقت المناسب.









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