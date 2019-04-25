المؤتمرنت -

كسر زحوفات للعدوان ومرتزقته في عدة جبهات

كسر الجيش واللجان الشعبية عشرة زحوفات لمرتزقة الجيش السعودي في عدة جبهات ونفذ سلاح الجو عملية هجومية على تجمعات جيش العدو السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً جوياً بطائرة قاصف2K على تجمعات الجيش السعودي في الربوعة بـعسير.

وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا سبعة زحوفات لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة وقبالة منفذ علب أسفرت عن مقتل وجرح أعداد منهم.



وأشار المصدر إلى أن عدد من المرتزقة لقوا مصارعهم وأصيب آخرون في تفجير استهدفهم في مجازة وتم تدمير مدرعة للمرتزقة في المنطقة نفسها ومقتل وجرح طاقمها.



وفي جيزان تم كسر زحفين لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وبيّن المصدر أنه تم تدمير آليتين عسكريتين محملتين بالمرتزقة في كمينين محكمين في طبية الاسم بالأجاشر قبالة نجران ومصرع من عليهما، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة في كمين قبالة السديس.



وأكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا من تطهير وتأمين مديرية الحشاء بمحافظة الضالع بالكامل، شملت 124 موقعاً بمساحة تقدر بـ360كم مربع خلال عملية هجومية واسعة أدت أيضاً إلى مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة واغتنام عتاد عسكري متنوع .

وذكر المصدر أن عملية التطهير استمرت 48 ساعة وتمت من ثلاثة مسارات حيث أدى المسار الأول إلى تطهير وتأمين 32 موقعاً أبرزها مركز المديرية ضوران والمجمع الحكومي وسوق الطاحون .



وأدى المسار الثاني إلى تطهير وتأمين 43 موقعاً وصولًا إلى مركز مديرية الحشاء والالتقاء بالمسار الأول، وتضمن المسار الثالث تأمين أكثر من 49 موقعاً وصولاً إلى مركز المديرية حيث التقت المسارات الثلاثة.

ولفت المصدر إلى السيطرة على عدد من المناطق والمواقع الاستراتيجية في الزاهر بمحافظة البيضاء ومصرع وجرح العشرات من المرتزقة إثر عملية هجومية واسعة للجيش واللجان الشعبية.



وتم صد زحف للمرتزقة على مواقع سيطر عليها الجيش واللجان في الزاهر أسفر عن مصرع وجرح عدد كبير من المرتزقة وفرار من تبقى .



وأفاد المصدر أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات للمرتزقة شمال مثلث عاهم وشرق حيران وشرق جبل النار بمحافظة حجة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أضاف المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في الغرفة بمديرية المصلوب محافظة الجوف تم خلالها التنكيل بالعدو وقتل وجرح عدد منهم .

