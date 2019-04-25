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المؤتمر نت - اكدت مصادر رسمية في شركة النفط اليمنية وصول شحنة بنزين جديدة قدرت كميتها بنحو(24) آلاف طن ، إلى ميناء الحديدة ( غرب اليمن)، مبشرة بتحقيق إنفراج مرتقب في أزمة المشتقات النفطية وتحديدا في مادة البنزين.

إنهاء مرتقب لأزمة البنزين خلال 48 ساعة
الخميس, 25-أبريل-2019
المؤتمرنت -
إنهاء مرتقب لأزمة البنزين خلال 48 ساعة
اكدت مصادر رسمية في شركة النفط اليمنية وصول شحنة بنزين جديدة قدرت كميتها بنحو(24) آلاف طن ، إلى ميناء الحديدة ( غرب اليمن)، مبشرة بتحقيق إنفراج مرتقب في أزمة المشتقات النفطية وتحديدا في مادة البنزين.
وكشفت المصادر لـ" المؤتمرنت" وصول السفينة " باهيا دامس " اليوم الخميس25 ابريل الجاري، إلى ميناء الحديدة، وعلى متنها كمية (24) طن من مادة البنزين،

واكدت شركة النفط اليمنية اعدادها البرامج التموينية المحكمة والفاعلة لخلق استقرار تمويني شامل، واعلانها حالة الجاهزية لتحميل كميات كبيرة من مادة البنزين واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء مظاهر الازمة التموينية في مادة البنزين في غضون 48 ساعة .

داعية مجددا المواطنين إلى الاطمئنان على استقرار الوضع التمويني خلال الايام القادمة ، " وأنه لا داعي للهلع والازدحام على محطات البيع كونه سيتم تغطية كافة الاحتياجات وتشغيل كافة المحطات المرخصة في وقت واحد".








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