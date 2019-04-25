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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ/ محمد بن علي بن عبدالله الوزير، الذي وافاه الأجل بعد صراع مع المرض، وحياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محمد الوزير
الخميس, 25-أبريل-2019
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محمد الوزير
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ/ محمد بن علي بن عبدالله الوزير، الذي وافاه الأجل بعد صراع مع المرض، وحياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.

وأشار أبو راس إلى أن الوطن خسر برحيل محمد بن على الوزير، واحدا من ابرز أبناءه الذي كان له اسهاما فاعلا في خدمة وطنه وشعبه، وواحدا من الذين اسهموا بعطاءاتهم الخيرية والاجتماعية، منوها إلى مثابرة الفقيد الراحل وإيمانه العميق بأهمية ترسيخ قيم الخير والمحبة والإخاء والتسامح والتعايش والمتسمة بالوسطية والإعتدال، ورفض العنف والتطرُّف والغلو، إلى جانب دوره الكبير في خدمة الوطن ونشر العلم والثقافة،
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أقارب الفقيد، زيد وقاسم بن علي بن عبدالله الوزير، وعلي محمد الوزير، وإخوانه ، وكافة آل الوزير، عبر رئيس المؤتمر عن صادق العزاء وعميق المواساة .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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