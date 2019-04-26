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أخبار
المؤتمر نت - واصل مرتزقة العدوان السعودي ارتكاب المجازر بحق المواطنين وخرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اعدامات في الضالع و30 قذيفة عدوانية على الحديدة
الجمعة, 26-أبريل-2019
المؤتمرنت -
اعدامات في الضالع و30 قذيفة عدوانية على الحديدة
واصل مرتزقة العدوان السعودي ارتكاب المجازر بحق المواطنين وخرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر أمني إن مرتزقة مايسمى بالحزام الأمني أعدموا 17 مواطناً من أصحاب المحلات التجارية والفنادق في مدينة الضالع عقب اعتقالهم وإيداعهم أحد السجون التابعة لهم.

وأوضح المصدر أن مرتزقة العدوان أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه مطار الحديدة وجولة موبايل وأماكن متفرقة من منطقة 7يوليو، واستهدفوا بالأسلحة المتوسطة كلية الهندسة بمديرية الحالي.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بـ30 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة من مديرية التحيتا.

وفي محافظة لحج شن طيران العدوان غارتين على منطقة الحيدين ومنطقة الشريجة بمديرية القبيطة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن الطيران المُعادي شن غارتين على مديرية عبس في محافظة حجة، وخمس غارات على منطقة مجازة في عسير.








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