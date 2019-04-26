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المؤتمر نت - بعث رئيس واعضاء هيئة تحرير صحيفة الميثاق والمركز الاعلامي للمؤتمر وموقع المؤتمر نت برقية عزاء ومواساه الى الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام

اعلاميو المؤتمر يواسون أبوراس وآل الوزير
الجمعة, 26-أبريل-2019
المؤتمرنت -
اعلاميو المؤتمر يواسون أبوراس وآل الوزير
بعث رئيس واعضاء هيئة تحرير صحيفة الميثاق والمركز الاعلامي للمؤتمر وموقع المؤتمر نت برقية عزاء ومواساه الى الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام والى جميع الاخوة ال الوزير بوفاة الاستاذ محمد بن علي بن عبدالله الوزير .

ينشر( المؤتمرنت) فيما يلي نصها :


بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الشيخ صادق بن أمين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

الاخوة الاساتذة زيد وقاسم بن علي الوزير
وجميع آل الوزير

ببالغ الحزن وعظيم الأسى تلقينا نبأ وفاة الوالد الاستاذ محمد بن علي بن عبدالله الوزير الذي وافاه الأجل امس بعد مسيرة عطاء وكفاح في خدمة الوطن وابناء الشعب ..

ويهذا المصاب الأليم نتقدم اليكم باصدق التعازي والمواساة في فقيدكم وفقيد الوطن احد الأعلام الوطنية الفكرية والثقافية الذين كرسوا حياتهم في خدمة العلم والارتقاء باسسه ومعالمه ..

لقد اسهم الوالد الاستاذ محمد بن علي بن عبدالله الوزير في نشر مؤلفات الكثير من المفكرين والكتاب العرب ، وكان من الشخصيات المطلعة دينيا وفكريا وثقافيا وسياسيا وعلميا .. كما عمل على ترسيخ قيم ومبادئ المحبة والخير والسلام من خلال آرائه وافكاره المعتدلة الجامعة والشاملة ويشهد له في ذلك البعيد قبل القريب ..

ونحن إذ نكرر تعازينا اليكم نسأل الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويدخله بإذنه تعالى فسيح جناته ويلهمكم جميعا الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

أسرة تحرير صحيفة الميثاق والمؤتمر نت والمركز الإعلامي








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