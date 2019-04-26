المؤتمرنت -

العواضي يواسي بوفاة الشيخ محمد دنبع

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ ياسر العواضي برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد عوض دنبع، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، فيما يلي نصها :





الشيخ عوض وقايد ومحمد محمد عوض دنبع وجميع آل حمير وآل عواض كافة.



بأسى بالغ وحزن شديد تلقينا نبأ وفاة الشيخ محمد عوض دنبع عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ، والذي شكل رحيله خسارة فادحة لنا جميعاً ، حيث كان رحمة الله عليه أحد الرجال الحكماء والشخصيات الاجتماعية الذين اسهموا في خدمة المنطقة والوطن بإخلاص وتفاني.



وإننا اذا نشاطركم أحزانكم بهذا المصاب الجلل الذي ألمنا كما آلمكم، لايسعنا أمام قضاء الله وقدره إلا أن نعبر لكم عن خالص تعازينا ومواساتنا سائلين الله العلي العظيم ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويدخله فسيح جناته، انه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأل الله القدير ان يعصم قلوبكم وقلوب جميع اسرتكم ومحبي الفقيد بالصبر وان يلهم الجميع السلوان.



"انا لله وانا إليه راجعون".





أخوكم / ياسر أحمد العواضي

الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام

