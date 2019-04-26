المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 5 غارات على تعز

طيران العدوان يشن 5 غارات على تعز



شن طيران العدوان السعودي اليوم 5غارات على محافظة تعز.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بخمس غارات منطقة الجند بمديرية التعزية.

(سبأ)

