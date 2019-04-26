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أخبار
طيران العدوان يشن 5 غارات على تعز
الجمعة, 26-أبريل-2019
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يشن 5 غارات على تعز
طيران العدوان يشن 5 غارات على تعز
شن طيران العدوان السعودي اليوم 5غارات على محافظة تعز.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بخمس غارات منطقة الجند بمديرية التعزية.
(سبأ)
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