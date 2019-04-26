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أخبار
المؤتمر نت - كشف تقرير لمكتب الصحة بمحافظة المحويت عن وفاة 28 شخصا وإصابة 12 ألف و 879 حالة بوباء الكوليرا

المحويت.. تسجيل 28 حالة وفاة بالكوليرا
الجمعة, 26-أبريل-2019
المؤتمرنت -
المحويت.. تسجيل 28 حالة وفاة بالكوليرا
كشف تقرير لمكتب الصحة بمحافظة المحويت عن وفاة 28 شخصا وإصابة 12 ألف و 879 حالة بوباء الكوليرا منذ بداية 2019م حتي 25 ابريل الجاري.

وأشار التقرير إلي تزايد عدد حالات الإصابة بالكوليرا في مختلف مديريات المحويت اثر تجدد جائحة ثالثة للوباء وانتشارها في مناطق جديدة.

وأكد مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أمين محمد حبيش، أن القطاع الصحي في حالة استنفار متواصلة لمواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره.. مشيرا إلى تزايد حالات الإسعاف للمراكز الخاصة بالإسهالات المائية الحادة.

ونوه حبيش بالجهود التي تبذل لمعالجة المرضي من خلال عشرة مراكز و85 زاوية إرواء لاستقبال الحالات.. لافتا إلي الاحتياج لفتح مراكز جديدة ومضاعفة عدد الزوايا بما يكفل التخفيف من الضحايا ونسبة الوفيات.

فيما أكد مدير الترصد الوبائي بالمحافظة الدكتور أحمد القعيش أن مراكز وأقسام العزل تستقبل حالات كثيرة مصابة بالكوليرا.. مبينا أن جهود المعالجة كانت تنحصر علي المراكز العشرة و39 زاوية إرواء الشهر الماضي وبلغت حاليا 85 زاوية في إطار تعزيز الاستجابات الطارئة لمواجهة الوباء.








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