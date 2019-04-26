أخبار قصف صاروخي على المرتزقة بالضالع المؤتمرنت -

قصف صاروخي على المرتزقة بالضالع

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم 3 صواريخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في الضالع.



وأكد مصدر عسكري مقتل وجرح عدد من المرتزقة جراء هذه القصف الصاروخي لتجمعاتهم في جبهة مريس.















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