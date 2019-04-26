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كسر زحف للمرتزقة في تعز

كسر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم زحفا لمرتزقة العدو في محافظة تعز.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خلال كسر زحف لهم في جبهة ذابة بمديرية ماوية.















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