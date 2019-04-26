المؤتمرنت -

إطلاق 17 صاروخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة بعسير

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم 17 صاروخ زلزال 1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي وآلياتهم بقطاع عسير ومصرع وإصابة العشرات.



وأوضح مصدر عسكري انه تم إطلاق 15 صاروخ زلزال1 وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة وآلياتهم قبالة منفذ علب وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخين زلزال1 تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة.



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بكسر زحف واسع لهم في مجازة بمشاركة الطيران الحربي وتدمير مدرعة بصاروخ موجه.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان كسروا أيضا زحف لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.. مؤكدا تدمير آليتين لمرتزقة العدوان بقصف مدفعي قبالة المنفذ.

