المؤتمرنت -

قوى العدوان تواصل خرق اتفاق ستوكهولم

واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق ستوكهولم بشأن وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران غارات على محافظة تعز خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن الغزاة والمرتزقة قصفوا أحياء سكنية في منطقة سبعة يوليو السكنية بمديرية الحالي، في ظل تحليق مكثف لطيران العدوان الحربي في سماء مدينة الحديدة.



وأفاد المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا مناطق غرب حيس بقذائف الهاون والعيارات الخفيفة والمتوسطة.



وقصفت قوى العدوان بـ25 قذيفة مدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة منطقة الفازة بمديرية التحيتا، كما قصفت بـ13 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة جنوب المديرية.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على اللواء 22 مدرع في منطقة الجند بمديرية التعزية محافظة تعز.